В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 53 детей и 53 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у 823 человек, из них 53 ребенка и 53 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) 823 человека, из них 53 ребенка, а также 53 медработника. Были госпитализированы 215 человек. Зафиксировано 22 летальных случая. При этом выздоровел 221 пациент", - сказал Степанов.
Всего за все время пандемии заболело 48 тыс. 500 человек. Из них 3509 детей, а также 6990 медработников. В общем выздоровели 21 тыс. 376 человек, а летальных случаев 1249.
Он добавил, что за предыдущие сутки было совершено 13 957 тестов. Из них 9934 исследований методом ПЦР, а также 4023 исследования методом ИФА.
Ранее в УНН сообщалось, что в Украине уже 48,5 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 823.