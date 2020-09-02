В Україні за добу коронавірусну хворобу виявили у 133 дітей та 136 медиків

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 2495 людей, з них 133 дитини та 136 медичних працівників. Було госпіталізовано 445 людей… Зафіксовано 51 летальний випадок. При цьому одужало 1015 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 125798 осіб, з них 8210 дітей, а також 11498 медичних працівників.

Нагадаємо, в Україні понад 125 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд - 2 495.