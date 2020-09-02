В Украине за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 133 детей и 136 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболело 2495 человек, из них 133 ребенка и 136 медицинских работников. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 2495 человек, из них 133 ребенка и 136 медицинских работников. Были госпитализированы 445 человек... Зафиксировано 51 летальный случай. При этом выздоровели 1015 пациентов", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 125798 человек, из них 8210 детей, а также 11498 медицинских работников.
Напомним, в Украине более 125 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 2495.