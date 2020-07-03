В Україні за добу зафіксовано 27 летальних випадків через СOVID-19: у МОЗ розповіли подробиці

"У нас знову велика кількість летальних випадків (через COVID-19 за добу - ред.) - 27. Більша частина цих летальних випадків - це люди, які мали вік більше 60-65 років, або з групи ризику, які мали супутні захворювання: серцево-судинні захворювання, на цукровий діабет. Ці люди пішли з життя через COVID-19. Зараз я звертаюся до людей, які старшого віку, старше 65. Дуже вас прошу: користуйтесь рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я, користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. COVID-19 може бути зовсім поруч і він може вас інфікувати, і це може вартувати вам і здоров’я і життя, як показують ці цифри", - сказав Максим Степанов.

Нагадаємо, за добу на COVID-19 захворіло 74 дитини і 46 медпрацівників.