В Украине за сутки зафиксировано 27 летальных случаев из-за СOVID-19: в Минздраве рассказали подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Украине снова большое количество летальных случаев из-за СOVID-19 - за сутки умерло 27 человек. Это люди старше 60 лет или из группы риска. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"У нас опять большое количество летальных случаев (из-за COVID-19 за сутки - ред.) - 27. Большая часть этих летальных случаев - это люди, которые имели возраст более 60-65 лет, или из группы риска, которые имели сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Эти люди ушли из жизни из-за COVID-19. Сейчас я обращаюсь к людям, которые постарше, старше 65. Очень вас прошу: пользуйтесь рекомендациями Министерства здравоохранения, пользуйтесь масками, пользуйтесь антисептиками, следуйте социальной дистанции. COVID-19 может быть совсем рядом и он может вас заразить, и это может стоить вам и здоровья и жизни, как показывают эти цифры", - сказал Максим Степанов.
Напомним, за сутки на COVID-19 заболело 74 ребенка и 46 медработников.