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В Україні за червень незаконно виловили водних біоресурсів на понад 37 млн гривень

В Україні за червень незаконно виловили водних біоресурсів на понад 37 млн гривень

Київ • УНН

 • 12883 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. В Україні за червень місяць виявили 4 266 порушень. Так, минулого місяця незаконно виловили водних біоресурсів на суму понад 37 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентство рибного господарства.

"Держрибагентством підбито підсумки рибоохоронної діяльності за червень 2020 року. Територіальними рибоохоронними патрулями здійснено 1 358 рейдів. У результаті проведених заходів виявлено 4 266 порушень. Із них третина (34%) є грубими (1 455)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 10 тонн (10 106 кг) водних біоресурсів та 4 858 од. заборонених знарядь лову. Затримано 136 транспортних засобів. За цей період складено та направлено до судів 1 591 справу для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 14 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.

"Сума збитків, завданих рибному господарству за червень, склала понад 37 млн грн", - повідомили у пресслужбі.

Так, найбільшу кількість порушень зафіксовано в Дніпропетровській, Черкаській, Миколаївській, Вінницькій, Львівській та Херсонській областях.

Нагадаємо, протягом січня-квітня Україна експортувала 191,7 тонни живої та свіжої риби, вартістю 238,9 тисячі доларів.

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