В Украине за июнь незаконно выловили водных биоресурсов на более чем 37 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине за июнь месяц обнаружили 4266 нарушений. Так, в прошлом месяце незаконно выловили водных биоресурсов на сумму более 37 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.
"Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за июнь 2020 года. Территориальными рыбоохранными патрулями осуществлено 1358 рейдов. В результате проведенных мероприятий обнаружено 4266 нарушений. Из них треть (34%) являются грубыми (1455)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 10 тонн (10 106 кг) водных биоресурсов и 4858 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 136 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 1591 дело для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 14 дел направлено судами для открытия уголовных производств.
"Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству за июнь составила более 37 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
Так, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Винницкой, Львовской и Херсонской областях.
Напомним, в течение января-апреля Украина экспортировала 191,7 тонны живой и свежей рыбы, стоимостью 238,9 тысячи долларов.