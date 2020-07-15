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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 104014 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113440 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118332 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117456 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102880 просмотра

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В Украине за июнь незаконно выловили водных биоресурсов на более чем 37 млн гривен

В Украине за июнь незаконно выловили водных биоресурсов на более чем 37 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 12866 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Украине за июнь месяц обнаружили 4266 нарушений. Так, в прошлом месяце незаконно выловили водных биоресурсов на сумму более 37 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства рыбного хозяйства.

"Госрыбагентством подведены итоги рыбоохранной деятельности за июнь 2020 года. Территориальными рыбоохранными патрулями осуществлено 1358 рейдов. В результате проведенных мероприятий обнаружено 4266 нарушений. Из них треть (34%) являются грубыми (1455)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей более 10 тонн (10 106 кг) водных биоресурсов и 4858 ед. запрещенных орудий лова. Задержаны 136 транспортных средств. За этот период составлено и направлено в суды 1591 дело для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 14 дел направлено судами для открытия уголовных производств.

"Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству за июнь составила более 37 млн грн", - сообщили в пресс-службе.

Так, наибольшее количество нарушений зафиксировано в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской, Винницкой, Львовской и Херсонской областях.

Напомним, в течение января-апреля Украина экспортировала 191,7 тонны живой и свежей рыбы, стоимостью 238,9 тысячи долларов.

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