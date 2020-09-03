В Україні з початку року обліковано близько півдесятка проваджень через шпигунство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Україні протягом січня-липня 2020 року обліковано 4 кримінальних провадження щодо шпигунства. Про це у відповіді на інформаційний запит кореспондента УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Так, протягом січня-липня 2020 року обліковано 4 провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), із них жодне не було закрите та відправлене до суду.
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Нагадаємо, Верховний Суд визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого засудили до 10 років позбавлення волі за шпигунство.