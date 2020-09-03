В Україні з початку року обліковано близько півдесятка проваджень через шпигунство

Так, протягом січня-липня 2020 року обліковано 4 провадження за статтею 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), із них жодне не було закрите та відправлене до суду.

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Нагадаємо, Верховний Суд визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого засудили до 10 років позбавлення волі за шпигунство.