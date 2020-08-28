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Верховний суд визнав справедливим рішення щодо засудження на 10 років шпигуна з КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Верховний Суд та визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого засудили до 10 років позбавлення волі через шпигунство. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офсу Генерального прокурора.

Верховний суд визнав справедливим рішення щодо засудження на 10 років шпигуна з КНР

"Верховний Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора та визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в суді доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині. Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України.

Нагадаємо, в Україні до 10 років позбавлення волі засудили громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє за шпигунство.

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