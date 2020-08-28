Верховний суд визнав справедливим рішення щодо засудження на 10 років шпигуна з КНР

"Верховний Суд погодився з доводами Офісу Генерального прокурора та визнав справедливими рішення судів попередніх інстанцій стосовно громадянина КНР, якого було засуджено до 10 років позбавлення волі за шпигунську діяльність", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що в суді доведено, що професор Сіанського науково-дослідного інституту сучасної хімії проводив шпигунську діяльність на Дніпропетровщині. Він організував на території області збір науково-технічної та технологічної документації в галузі бойового ракетобудування з метою передачі до іноземної організації інформації, яка становить державну таємницю України.

Нагадаємо, в Україні до 10 років позбавлення волі засудили громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє за шпигунство.