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Верховный суд признал справедливым решение об осуждении на 10 лет шпиона из Китая

Киев • УНН

 • 11284 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Верховный Суд и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Верховный суд признал справедливым решение об осуждении на 10 лет шпиона из Китая

"Верховный Суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в суде доказано, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области. Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, составляющую государственную тайну Украины.

Напомним, в Украине до 10 лет лишения свободы осудили гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе за шпионаж.

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