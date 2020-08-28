Верховный суд признал справедливым решение об осуждении на 10 лет шпиона из Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Верховный Суд и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Верховный Суд согласился с доводами Офиса Генерального прокурора и признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, который был приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионскую деятельность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в суде доказано, что профессор Сианского научно-исследовательского института современной химии проводил шпионскую деятельность в Днепропетровской области. Он организовал на территории области сбор научно-технической и технологической документации в области боевого ракетостроения с целью передачи в иностранную организацию информации, составляющую государственную тайну Украины.
Напомним, в Украине до 10 лет лишения свободы осудили гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе за шпионаж.