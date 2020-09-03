В Украине с начала года учтено около полдесятка производств из-за шпионажа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Украине в январе-июле 2020 года учтено 4 уголовных производства по шпионажу. Об этом в ответе на информационный запрос корреспондента УНН сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Так, в январе-июле 2020 года учтено 4 производства по статье 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), из них ни одно не было закрыто и отправлено в суд.
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Напомним, Верховный Суд признал справедливыми решения судов предыдущих инстанций в отношении гражданина КНР, которого приговорили к 10 годам лишения свободы за шпионаж.