У Херсоні жінку підозрюють у держзраді: шпигувала для РФ

“Ідеться про херсонку, яка за даними слідства, під час перебування на тимчасoвo oкупoваній теритoрії АР Крим була залучена представниками ФСБ Російської Федерації до шпигунської діяльності. Зокрема, починаючи з 2017 року вона передавала необхідні матеріали для проведення підривної роботи у регіоні та України загалом”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ході обшуків за місцем проживання жінки вилучили комп’ютерну техніку, а також інші речі, що містять докази злочинної діяльності. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України.

“Наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої”, — додали в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, контррозвідники СБУ припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.