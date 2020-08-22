У Херсоні жінку підозрюють у держзраді: шпигувала для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Херсоні місцевій жительці повідомили про підозру у державній зраді через шпигунство на користь ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області, передає УНН.
“Ідеться про херсонку, яка за даними слідства, під час перебування на тимчасoвo oкупoваній теритoрії АР Крим була залучена представниками ФСБ Російської Федерації до шпигунської діяльності. Зокрема, починаючи з 2017 року вона передавала необхідні матеріали для проведення підривної роботи у регіоні та України загалом”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у ході обшуків за місцем проживання жінки вилучили комп’ютерну техніку, а також інші речі, що містять докази злочинної діяльності. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України.
“Наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За вчинене їй може загрожувати покарання у виді позбавлення волі строком від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої”, — додали в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, контррозвідники СБУ припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області під керівництвом колишньої співробітниці облдержадміністрації.