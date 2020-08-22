В Херсоне женщину подозревают в госизмене: шпионила для РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Херсоне местной жительнице сообщили о подозрении в государственной измене за шпионаж в пользу ФСБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Херсонской области, передает УНН.
“Речь идет о жительнице Херсона, которая по данным следствия, во время пребывания на временно oкупoваной теритoрии АР Крым была вовлечена представителями ФСБ Российской Федерации в шпионскую деятельность. В частности, начиная с 2017 года она передавала необходимые материалы для проведения подрывной работы в регионе и в Украине в целом”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обысков по месту жительства женщины изъяли компьютерную технику, а также другие вещи, содержащие доказательства преступной деятельности. Женщине сообщено о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 УК Украины.
“Сейчас решаются вопросы об избрании фигурантке меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой”, — добавили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, контрразведчики СБУ пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области под руководством бывшей сотрудницы облгосадминистрации.