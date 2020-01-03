В Україні з початку року на пожежах загинули 29 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У перші дні нового 2020 року на пожежах в Україні загинуло 29 громадян, ще 11 - отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"Вже 29 громадян загинули на пожежах упродовж 1 та 2 січня 2020 року. Ще одинадцять українців отримали травми різного ступеню тяжкості. При тому, що й кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла зросла - 232 випадки зафіксували вогнеборці ДСНС. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами", - йдеться у повідомленні.
Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.
На Чернігівщині, внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.
Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у місті Гребінка Полтавської області.
Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час куріння у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.
Також зазначається, що вже ввечері 2 січня у Запорізькій області в лікарні померли двоє дітей 2015 та 2018 років народження, які отримали отруєння продуктами горіння на пожежі у квартирі чотириповерхового будинку в місті Токмак, до реанімаційного відділення у важкому стані госпіталізовано їхню матір.
Цього ж дня у Тернополі, на місці пожежі у квартирі житлового будинку на вулиці Руська, вогнеборці під час гасіння виявили тіло чоловіка 1946 року народження.
А на Донеччині, в результаті пожежі, що сталася в багатоквартирному будинку по вул. Б. Хмельницького у місті Маріуполь, загинув чоловік 1973 року народження.