В Україні з початку року на пожежах загинули 29 людей

КИЇВ. 3 січня. УНН. У перші дні нового 2020 року на пожежах в Україні загинуло 29 громадян, ще 11 - отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.