В Україні з початку року на понад 8% зменшився обсяг виробництва електроенергії

“За 4 місяці 2020 року, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України у цілому склав 51 536,0 млн кВтг, що на 4 515,7 млн кВтг, або на 8,1% менше, ніж за 4 місяці 2019 року”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що при цьому, ТЕС ГК вироблено 11 241,9 млн кВтг, що на 4 406,9 млн кВтг, або на 28,2% менше, ніж за 4 місяці 2019 року. ТЕЦ та когенераційними установками вироблено 5 277,8 млн кВтг, що на 13,5 млн кВтг, або на 0,3% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Атомними електростанціями вироблено 28 889,1 млн кВтг. У порівнянні з відповідним періодом минулого року атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії на 1 395,8 млн кВтг, або на 4,6%.

Гідравлічними електростанціями за 4 місяці 2020 року було вироблено 2 280,0 млн кВтг, що на 709,2 млн кВтг, або на 23,7% менше, ніж за 4 місяці 2019 року.

Повідомляється, що виробництво електроенергії виробниками, якi розмiщенi на територiї лiцензiйної дiяльностi оператора системи розподiлу за 4 місяці 2020 року становило 611,2 млн кВтг, що на 85,8 млн кВтг, або на 16,3% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Окрім того, виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за 4 місяці 2020 року склало 3 236,0 млн кВтг, що на 1 923,9 млн кВтг, або на 146,6% більше, ніж за відповідний період минулого року.

“Основну частку в загальному виробітку за 4 місяці 2020 року складає виробіток АЕС — 56,1%, ТЕС та ТЕЦ — 32,1%, а виробіток ГЕС та ГАЕС — 4,4%. За 4 місяці 2019 року частка виробітку АЕС, ТЕС та ТЕЦ і ГЕС та ГАЕС складала відповідно 54,0%, 37,4% і 5,3%”, — додається у повідомленні.

Так, за 4 місяці 2020 року експорт електроенергії становить 2 450,1 млн кВтг, що на 320,6 млн кВтг, або на 15,1% більше ніж за 4 місяці 2019 року.

“За 4 місяці 2020 року спостерігається зменшення електроспоживання (брутто), яке склало 50 810,3 млн кВтг, що на 3 121,3 млн кВтг, або на 5,8% менше, ніж за відповідний період минулого року. Відпуск електроенергії споживачам зменшився відносно відповідного періоду минулого року на 2 166,0 млн кВтг, або на 5,0% і склав 40 769,4 млн кВтг при 42 935,4 млн кВтг за 4 місяці 2019 року”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%, однак з урахуванням корекції на ефект календарних днів — на 8,6%.