В Украине с начала года на более чем 8% уменьшился объем производства электроэнергии

“За 4 месяца 2020 года, объем производства электрической энергии электростанциями Украины в целом составил 51 536,0 млн кВтч, что на 4 515,7 млн кВтч, или на 8,1% меньше, чем за 4 месяца 2019 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом, ТЭС ГК произведено 11 241,9 млн кВтч, что на 4 406,9 млн кВтч, или на 28,2% меньше, чем за 4 месяца 2019 года. ТЭЦ и когенерационными установками произведено 5 277,8 млн кВтч, что на 13,5 млн кВтч, или на 0,3% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Атомными электростанциями произведено 28 889,1 млн кВтч. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года атомные электростанции уменьшили производство электроэнергии на 1 395,8 млн кВтч, или на 4,6%.

Гидравлическими электростанциями за 4 месяца 2020 года было произведено 2 280,0 млн кВтч, что на 709,2 млн кВтч, или на 23,7% меньше, чем за 4 месяца 2019 года.

Сообщается, что производство электроэнергии производителями, которые размещены на территории лицензионной деятельности оператора системы распределения за 4 месяца 2020 составило 611,2 млн кВтч, что на 85,8 млн кВтч, или на 16,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Кроме того, производство электроэнергии альтернативными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за 4 месяца 2020 составил 3 236,0 млн кВтч, что на 1 923,9 млн кВтч, или на 146,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

“Основную долю в общей выработке за 4 месяца 2020 года составляет выработка АЭС — 56,1%, ТЭС и ТЭЦ — 32,1%, а выработка ГЭС и ГАЭС — 4,4%. За 4 месяца 2019 года доля выработки АЭС, ТЭС и ТЭЦ и ГЭС и ГАЭС составляла соответственно 54,0%, 37,4% и 5,3%”, - добавляется в сообщении.

Так, за 4 месяца 2020 года экспорт электроэнергии составляет 2 450,1 млн кВтч, что на 320,6 млн кВтч, или на 15,1% больше чем за 4 месяца 2019 года.

“За 4 месяца 2020 года наблюдается уменьшение электропотребления (брутто), которое составило 50 810,3 млн кВтч, что на 3 121,3 млн кВтч, или на 5,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Отпуск электроэнергии потребителям уменьшился относительно соответствующего периода прошлого года на 2 166,0 млн кВтч, или на 5,0% и составил 40 769,4 млн кВтч при 42 935,4 млн кВтч за 4 месяца 2019 года”, - суммируется в сообщении.

Напомним, объемы промышленного производства в марте 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 7,7%, однако с учетом коррекции на эффект календарных дней — на 8,6%.