В Україні з початку пандемії провели майже 190 тисяч досліджень на COVID-19

“Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:

— ДУ “Київський міський ЛЦ МОЗ України” — 15 984;

— ДУ “Вінницький ОЛЦ МОЗ України” — 12 093;

— ДУ “Чернівецький ОЛЦ МОЗ України” — 11 247;

— ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” — 9 019;

— ДУ “Запорізький ОЛЦ МОЗ України” — 8 675.

Так, відповідно до наказів Міністерство охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:

— люди, яким встановлено підозру на COVID-19;

— люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;

— пацієнти із пневмонією;

— медпрацівники (кожних 5 днів);

— пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).

Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій різної форми власності, при цьому, в залежності від навантаження, результат тесту іноді доводиться чекати 3-4 доби.