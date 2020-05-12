В Україні з початку пандемії провели майже 190 тисяч досліджень на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні станом на 12 травня на COVID-19 досліджено 187 307 зразків методом ПЛР. Про це повідомляє УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я.
“Наразі діагностування на COVID-19 в Україні проводять щонайменше 49 лабораторій, включно із приватними. Станом на 12 травня усього досліджено 187 307 зразків методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції)”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що найбільше ПЛР-досліджень станом на 11 травня провели:
— ДУ “Київський міський ЛЦ МОЗ України” — 15 984;
— ДУ “Вінницький ОЛЦ МОЗ України” — 12 093;
— ДУ “Чернівецький ОЛЦ МОЗ України” — 11 247;
— ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” — 9 019;
— ДУ “Запорізький ОЛЦ МОЗ України” — 8 675.
Так, відповідно до наказів Міністерство охорони здоров’я України, тестуванню підлягають:
— люди, яким встановлено підозру на COVID-19;
— люди, що контактували із пацієнтом з підтвердженим COVID-19;
— пацієнти із пневмонією;
— медпрацівники (кожних 5 днів);
— пацієнти, що одужали (для зняття діагнозу).
Як раніше повідомлялося в УНН, в Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій різної форми власності, при цьому, в залежності від навантаження, результат тесту іноді доводиться чекати 3-4 доби.