В Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій різної форми власності, при цьому, в залежності від навантаження, результат тесту іноді доводиться чекати 3-4 доби. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Всього ПЛР-тестування в Україні роблять 59 лабораторій, у них різна форма власності, різне підпорядкування. Найбільша кількість тестів робиться у Чернівцях, Тернополі, Вінницькій лабораторії, Херсоні, Черкасах. Таке навантаження зумовлене в тому числі кількістю захворілих, і що в цих областях у переважній більшості кількість захворілих дуже велика", - зазначив він.
Так, за його словами, у залежності від навантаження на лабораторію, іноді результат ПЛР-тестування чекають до 3-4 діб, це все залежить від навантаження.
Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.