В Україні ПЛР-тестування здійснюють 59 лабораторій - МОЗ

"Всього ПЛР-тестування в Україні роблять 59 лабораторій, у них різна форма власності, різне підпорядкування. Найбільша кількість тестів робиться у Чернівцях, Тернополі, Вінницькій лабораторії, Херсоні, Черкасах. Таке навантаження зумовлене в тому числі кількістю захворілих, і що в цих областях у переважній більшості кількість захворілих дуже велика", - зазначив він.

Так, за його словами, у залежності від навантаження на лабораторію, іноді результат ПЛР-тестування чекають до 3-4 діб, це все залежить від навантаження.

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.