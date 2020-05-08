В Украине ПЦР-тестирование осуществляют 59 лабораторий - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Украине ПЦР-тестирование осуществляют 59 лабораторий различной формы собственности, при этом, в зависимости от нагрузки, результат теста иногда приходится ждать 3-4 суток. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего ПЦР-тестирование в Украине делают 59 лабораторий, у них разная форма собственности, разное подчинение. Наибольшее количество тестов делается в Черновцах, Тернополе, Винницкой лаборатории, Херсоне, Черкассах. Такая нагрузка обусловлено в том числе количеством заболевших, и в этих областях в подавляющем большинстве количество заболевших очень большое", - отметил он.
Так, по его словам, в зависимости от нагрузки на лабораторию, иногда результат ПЦР-тестирования ждут до 3-4 суток, это все зависит от нагрузки.
Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.