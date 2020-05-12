В Украине с начала пандемии провели почти 190 тысяч исследований на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине по состоянию на 12 мая на COVID-19 исследовано 187 307 образцов методом ПЦР. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.
“Сейчас диагностирования на COVID-19 в Украине проводят не менее 49 лабораторий, включая частными. По состоянию на 12 мая всего исследовано 187 307 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции)”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что больше ПЦР-исследований состоянию на 11 мая провели:
— ГУ “Киевский городской ЛЦ МЗ Украины” — 15 984;
— ГУ “Винницкий ОЛЦ МЗ Украины” — 12 093;
— ГУ “Черновицкий ОЛЦ МЗ Украины” — 11 247;
— ГУ “Тернопольский ОЛЦ МЗ Украины” — 9019;
— ГУ “Запорожский ОЛЦ МЗ Украины” — 8675.
Так, в соответствии с приказами Министерство здравоохранения Украины, тестированию подлежат:
— люди, которым установлено подозрение на COVID-19;
— люди, контактировавшие с пациентом с подтвержденным COVID-19;
— пациенты с пневмонией;
— медработники (каждые 5 дней)
— пациенты, что выздоровели (для снятия диагноза).
Как ранее сообщалось в УНН, в Украине ПЦР-тестирование осуществляют 59 лабораторий различной формы собственности, при этом, в зависимости от нагрузки, результат теста иногда приходится ждать 3-4 суток.