В Україні з наступного року зменшать термін експлуатації пасажирських літаків

"Ми з наступного року плануємо обмежити вік використання пасажирських літаків до 20 років. Тобто все, що старше 20 років, літати не буде", - повідомив Омелян.



Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.



2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які застрягли в аеропорті.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.