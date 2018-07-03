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В Україні з наступного року зменшать термін експлуатації пасажирських літаків

В Україні з наступного року зменшать термін експлуатації пасажирських літаків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. З наступного року в Україні обмежать термін експлуатації пасажирських літаків. Про це на брифінгу повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН.

"Ми з наступного року плануємо обмежити вік використання пасажирських літаків до 20 років. Тобто все, що старше 20 років, літати не буде", - повідомив Омелян.

Як повідомляв УНН, станом на 11:45 за Києвом з Тунісу вилетіли останні два літаки з громадянами України, які раніше через проблеми туроператора та авіаперевізника не могли залишити країну.

2 липня з Тунісу вилетів перший літак із українськими туристами, які застрягли в аеропорті.

Нагадаємо, українські туристи не могли повернутись з Тунісу додому.

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