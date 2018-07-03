В Украине со следующего года уменьшат срок эксплуатации пассажирских самолетов

"Мы со следующего года планируем ограничить возраст использования пассажирских самолетов до 20 лет. То есть все, что старше 20 лет, летать не будет", - сообщил Омельян.



Как сообщал УНН, по состоянию на 11:45 по Киеву из Туниса вылетели последние два самолета с гражданами Украины, которые ранее из-за проблем туроператора и авиаперевозчика не могли покинуть страну.



2 июля с Туниса вылетел первый самолет с украинскими туристами, которые застряли в аэропорту.

Напомним, украинские туристы не могли вернуться из Туниса домой.