В Україні затримують оплату е-лікарняних
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. В Україні через зростання кількості лікарняних затримують фінансування матеріального забезпечення. Про це повідомляє УНН із посиланням на Фонд соціального страхування України.
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“У зв’язку із зростанням кількості лікарняних листків (як паперових, так і електронних), які передаються до Фонду на оплату, а також через системне зменшення упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ (загалом майже на 5%, що у грошовому еквіваленті розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів), сьогодні наявні затримки у фінансуванні матеріального забезпечення”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначають, потреба у видатках перевищує доходи від частки Єдиного соціального внеску впродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за лікарняними листками, які видавали і під час лікування COVID-19.
Наприклад, за підсумками вересня перевищення потреби у видатках на виплати і медико-соціальні послуги над фактичними доходами від частки ЄСВ становило 2,2 млрд гривень.
Додамо, що дата фінансування допомог за лікарняними листками залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.
Нагадаємо
Із 1 жовтня 2021 року в Україні ввели е-лікарняні.
За словами голови комітету Верховної Ради з питань здоров‘я нації Михайла Радуцького, впровадження е-лікарняних дасть змогу ефективніше боротися з корупцію. За допомогою електронної системи можна перевірити, скільки та кому той чи інший лікар виписав листів непрацездатності. Медпрацівник має затвердити кожен документ власним електронним підписом.
Для роботи з е-лікарняними понад 100 тисяч медичних працівників пройшли онлайн-навчання.