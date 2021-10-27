В Украине задерживают оплату е-больничных
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Украине из-за роста количества больничных задерживают финансирование материального обеспечения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Фонд социального страхования Украины.
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“В связи с ростом количества больничных листов (как бумажных, так и электронных), которые передаются в Фонд на оплату, а также из-за системного уменьшения в течение нескольких лет процента доли ЕСВ, которая направляется в бюджет ФССУ (в целом почти на 5%, что в денежном эквиваленте расчетно равняется около 16 млрд грн недополученных средств), сегодня есть задержки в финансировании материального обеспечения”, — говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают, потребность в расходах превышает доходы от доли Единого социального взноса на протяжении всего 2021 года и коррелирует с ростом сумм пособий по больничным листам, которые выдают и при лечении COVID-19.
К примеру, по итогам сентября превышение потребности в расходах на выплаты и медико-социальные услуги над фактическими доходами от доли ЕСВ составило 2,2 млрд гривен.
Добавим, что дата финансирования пособий по больничным листам зависит от даты представления работодателем заявления-расчета.
Напомним
С 1 октября 2021 года в Украине ввели е-больничные.
По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, внедрение е-больничных позволит более эффективно бороться с коррупцией. С помощью электронной системы можно проверить, сколько и кому тот или иной врач выписал листов нетрудоспособности. Медработник должен утвердить каждый документ собственной электронной подписью.
Для работы с е-больничными более 100 тысяч медицинских работников прошли онлайн-обучение.