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В Україні взято на облік близько 1,5 млн переселенців з окупованих територій - Мінсоцполітики

В Україні взято на облік близько 1,5 млн переселенців з окупованих територій - Мінсоцполітики

Київ • УНН

 • 11752 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада 2020 року в Україні взято на облік 1 млн 458 тис. 161 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

“Станом на 2 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 млн 458 тис. 161 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, півмільйона переселенців повернулись на окуповані території.

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