В Україні взято на облік близько 1,5 млн переселенців з окупованих територій - Мінсоцполітики

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада 2020 року в Україні взято на облік 1 млн 458 тис. 161 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.