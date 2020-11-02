В Україні взято на облік близько 1,5 млн переселенців з окупованих територій - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада 2020 року в Україні взято на облік 1 млн 458 тис. 161 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
“Станом на 2 листопада 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 млн 458 тис. 161 переселенця з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, півмільйона переселенців повернулись на окуповані території.