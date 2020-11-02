В Украине учтено около 1,5 млн переселенцев из оккупированных территорий - Минсоцполитики

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября 2020 года в Украине учтено 1 млн 458 тыс. 161 переселенца со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.