В Украине учтено около 1,5 млн переселенцев из оккупированных территорий - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября 2020 года в Украине учтено 1 млн 458 тыс. 161 переселенца со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"По состоянию на 2 ноября 2020 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, учтено 1 млн 458 тыс. 161 переселенца со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.
Напомним, полмиллиона переселенцев вернулись на оккупированные территории.