В Україні вже створили 951 об'єднану територіальну громаду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. На сьогодні в Україні уже сформовано 951 територіальну громаду, а ще понад 6,5 тис. у процесі створення. Про це на панельній дискусії сьогодні повідомила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, передає кореспондент УНН.
"В Україні існує 951 об’єднана територіальна громада. В процесі переходу - 6 572 територіальні громади. Ще залишається більше 10 млн людей, яким треба пройти цей шлях", - сказала Бабак.
Нагадаємо, уряд 25 вересня схвалив зміни до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які відкривають можливість територіальним громадам самостійно розробляти свої перспективні плани.