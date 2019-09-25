Уряд схвалив законопроект щодо самостійної розробки ОТГ перспективних планів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Уряд сьогодні схвалив зміни до Закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які відкривають можливість територіальним громадам самостійно розробляти свої перспективні плани. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"Зміни означають, що обласні чиновники більше не зможуть впливати на рішення місцевих громад, наприклад, з таких питань, як фінансування лікарень, шкіл, будівництва доріг та інших питань життя громади", - йдеться в повідомлені.
За словами Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, місцеві чиновники в областях робили собі піар коштом територіальних громад – вимагали спрямувати гроші не туди, куди треба громаді, а куди хотів обласний чиновник. Потім громаді бракувало коштів на дороги, садочки, школи та лікарні, і вони потребували дотацій з державного бюджету.
"Відтепер тільки громада визначатиме пріоритети, які будуть в основі її перспективного плану. Бо філософія спроможних громад означає свободу самоврядування не для чиновників, а для людей", – сказав Гончарук.
Нагадаємо, що 17 квітня цього року уряд схвалив законопроект, яким вносяться зміни до закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад" та Кодексу адміністративного судочинства України, і пришвидшується процес створення об'єднаних територіальних громад.