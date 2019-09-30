В Украине уже создали 951 объединенную территориальную общину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. На сегодня в Украине уже сформировано 951 территориальную общину, а еще более 6,5 тыс. в процессе создания. Об этом на панельной дискуссии сегодня сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает корреспондент УНН.
"В Украине существует 951 объединенная территориальная община. В процессе перехода - 6 572 территориальные общины. Еще остается больше 10 млн людей, которым надо пройти этот путь", - сказала Бабак.
Напомним, правительство 25 сентября одобрило изменения в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы.