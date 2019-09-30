В Украине уже создали 951 объединенную территориальную общину

"В Украине существует 951 объединенная территориальная община. В процессе перехода - 6 572 территориальные общины. Еще остается больше 10 млн людей, которым надо пройти этот путь", - сказала Бабак.

Напомним, правительство 25 сентября одобрило изменения в закон "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы.