В Україні вже можна робити масове ІФА-тестування – Ляшко

“В нас вже зараз можна робити масування ИФА-тестування, тих, хто забажає, оскільки тести доступні і 282 лабораторії на території України проводять це тестування. Для нас масове тестування трохи в іншому розумінні, якщо ми подивимося закон, який був прийнятий народними депутатами, він передбачає тестування визначеним групам. Ми це зробимо і покриваємо безкоштовним тестуванням. Ми закупили, розширяємо, зараз ми робимо вже близько 14 тисяч тестів на день, але з тією кількістю обладнання, яка приходить до лабораторії, у нас ростуть можливості, у вересня як мінімум вдвічі”, — зазначив він.

Нагадаємо, минулої доби в Україні було здійснено 31 973 тестування на COVID-19. Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 60 995 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 534 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.