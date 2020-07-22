В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование всем желающим. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.
“У нас уже сейчас можно делать массирование ИФА-тестирование, тех, кто пожелает, поскольку тесты доступны и 282 лаборатории на территории Украины проводят это тестирование. Для нас массовое тестирование немного в другом смысле, если мы посмотрим закон, который был принят народными депутатами, он предусматривает тестирование определенным группам. Мы это сделаем и покрываем бесплатным тестированием. Мы закупили, расширяем, сейчас мы делаем уже около 14 тыс. тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, у нас растут возможности, в сентября как минимум вдвое”, — отметил он.
Напомним, за минувшие сутки в Украине было совершено 31 973 тестирование на COVID-19. Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.