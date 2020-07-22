В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование - Ляшко

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103993 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113418 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118308 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152791 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117443 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 143083 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104597 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102880 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105276 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102352 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование - Ляшко

В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 10827 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине уже можно делать массовое ИФА-тестирование всем желающим. Об этом в эфире Украинского радио заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН.

“У нас уже сейчас можно делать массирование ИФА-тестирование, тех, кто пожелает, поскольку тесты доступны и 282 лаборатории на территории Украины проводят это тестирование. Для нас массовое тестирование немного в другом смысле, если мы посмотрим закон, который был принят народными депутатами, он предусматривает тестирование определенным группам. Мы это сделаем и покрываем бесплатным тестированием. Мы закупили, расширяем, сейчас мы делаем уже около 14 тыс. тестов в день, но с тем количеством оборудования, которое приходит в лабораторию, у нас растут возможности, в сентября как минимум вдвое”, — отметил он.

Напомним, за минувшие сутки в Украине было совершено 31 973 тестирование на COVID-19. Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 60995 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1534 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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