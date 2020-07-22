Добова кількість ІФА-тестів на коронавірус перевищує ПЛР: за добу провели понад 30 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Минулої доби в Україні було здійснено 31 973 тестування на COVID-19. Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
За його словами, ПЛР-тестувань було проведено у кількості 13 574 та ІФА-тестів - 18 399 відповідно.
Госпіталізовано за минулу добу було 197 осіб. Летальних випадків зареєстрували 16.
При цьому, одужали 973 пацієнти.
Найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована у Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській - 78, Закарпатській - 60 та Харківській - 57.
Міністр акцентує, що кожного дня фіксується велика кількість нових хворих на коронавірус і не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ: користуватися масками у визначених місцях, антисептиками та дотримуватися соціальної дистанції (всього 1,5 метра). Адже дотримання цих трьох простих правил суттєво знижує ризик інфікування.
Нагадаємо, як писав УНН, депутати хочуть посилити відповідальність за ігнорування наказу МОЗ про тестування лікарів на COVID-19. Така ініціатива обґрунтовується вкрай низькими показниками проведення ІФА-тестів медичним працівникам у регіонах.
"Це саботаж" відповідного наказу МОЗ, каже депутат Сергій Шахова, наголошуючи, що сам документ спрямований на захист не тільки лікарів і пацієнтів, але також співробітників поліції, нацгвардійців і прикордонників, які теж підлягають постійному скринінгу на антитіла до коронавірусу.
Зауважимо, що на антитіла до COVID-19 протестували менш як 10% медперсоналу Київської області.