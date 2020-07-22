Суточное количество ИФА-тестов на коронавирус превышает ПЦР: за сутки провели более 30 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. За прошедшие сутки в Украине было произведено 31 973 тестирования на COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга по ситуации с противодействием распространению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
По его словам, ПЦР-тестов было проведено в количестве 13 574 и ИФА-тестов - 18 399 соответственно.
Госпитализированы за минувшие сутки было 197 человек. Летальных случаев зарегистрировали 16.
При этом, выздоровели 973 пациента.
Наибольшее количество зарегистрированных случаев коронавируса зафиксировано в Киеве - 132, Львовской области - 124, Ивано-Франковской - 78, Закарпатской - 60 и Харьковской - 57.
Министр подчеркивает, что каждый день фиксируется большое количество новых больных коронавирусом, и не устает призывать украинцев следовать всем рекомендациям Минздрава: пользоваться масками в определенных местах, антисептиками и соблюдать социальную дистанцию (всего 1,5 метра). Ведь соблюдение этих трех простых правил существенно снижает риск инфицирования.
Напомним, как писал УНН, депутаты хотят усилить ответственность за игнорирование приказа Минздрава о тестировании врачей на COVID-19. Такая инициатива обосновывается крайне низкими показателями проведения ИФА-тестов медицинским работникам в регионах.
"Это саботаж" соответствующего приказа Минздрава, говорит депутат Сергей Шахов, отмечая, что сам документ направлен на защиту не только врачей и пациентов, но также сотрудников полиции, нацгвардейцев и пограничников, тоже подлежащих постоянному скринингу на антитела к коронавирусу.
Отметим, что на антитела к COVID-19 протестировали менее 10% медперсонала Киевской области.