В Україні вже майже 3,76 млн випадків COVID-19, за добу - 5 072

КИЇВ. 17 січня. УНН. В Україні зафіксовано вже майже 3,76 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 16 січня, - понад 5 тисяч, менше, ніж напереодні, але традиційне зниження показника на вихідних. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.