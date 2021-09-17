В Україні ввели санкції проти семи співробітників ФСБ через отруєння Навального

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“Сьогодні були введені санкції проти перших людей... Сім посадових осіб, які були безпосередньо причетні... Співробітники ФСБ Росії, які мали безпосереднє відношення до отруєння Навального. Вони потрапили під санкції...Це ті, які були першочергово встановлені, далі буде”, — сказав Данілов.

Отруєння та ув’язнення Олексія Навального

Навальному стало погано 20 серпня 2020 року під час перельоту з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер був госпіталізований в комі в реанімації омської лікарні. З 22 серпня за рішенням родини Навальний проходив лікування в клініці Charite у Берліні, а потім процес реабілітації в Німеччині.

Російські медики встановили, що можливою причиною стану Навального стало порушення вуглеводного обміну з загостренням хронічного панкреатиту з порушенням зовнішньо- та внутрішньо секторної функції. Отруйних речовин в організмі опозиціонера російськими фахівцями виявлено не було.

В Організації по забороні хімічної зброї 6 жовтня повідомили, що Навальний був отруєний різновидом нервово-паралітичної речовини “Новачок”, яка не значиться в списках додатки про хімічні речовини до Конвенції про заборону хімічної зброї.