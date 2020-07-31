В Україні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У кількох містах України, зокрема в Києві і Дніпрі, вшанували пам’ять херсонської діячки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу на неї, що стався 31 липня 2018 року. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.
Так, у Києві активісти ініціативи “Хто замовив Катю Гандзюк?” прийшли ввечері під будівлю Міністерства внутрішніх справ, щоб, за їхніми словами, нагадати “імена винних у саботажі розслідування нападу на Катю і покриванні винних у злочині”.
Участь в акції взяло близько 200 людей, вони тримали плакати з прізвищами посадовців, які на їхню думку, саботували справу, фотографії Катерини Гандзюк. Перед будівлею МВС, на проїжджій частині активісти фарбою написали ці ж прізвища. Після закінчення акції вони запалили фальшфеєри.
“Два роки тому на Катю Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Попри зусилля лікарів і проведені 14 операцій під загальним наркозом, через три місяці Катя померла від поліорганної недостатності, спричиненої опіками від кислоти. Ми створили цю ініціативу з однією вимогою — покарати винних у цьому вбивстві: від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних!” — написали організатори акції у фейсбуці.
Також у Дніпрі ввечері півтора десятка громадських активістів пікетували будівлю обласної поліції. Таким чином вони долучись до акції в пам’ять про напад на Катерину Гандзюк.
У руках вони тримали плакати з написами “Непокаране зло зростає”, “Непокаране зло множиться”, “Хто замовив Катю Гандзюк?”. За словами пікетувальників, їхня вимога — одна: покарати винних у цьому вбивстві — “від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних”.
Напад на відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк здійснили 31 липня 2018 року — її облили концентрованою сірчаною кислотою. Через три місяці, 4 листопада 2018 року, вона померла в лікарні від наслідків нападу.
У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організаторові злочину Сергієві Торбіну і його співучасникам — Микиті Грабчукові, Володимирові Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Вікторові Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.
В організації нападу обвинуватили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника-консультанта одного з депутатів цієї самої ради Олексія Левіна. Обидва наразі перебувають під вартою.