В Україні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк

ukru
19 березня, 18:42 • 76242 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 121350 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 109053 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 123932 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 129401 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122150 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 162248 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125504 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125155 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124134 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 39138 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 53361 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 56990 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 92570 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 68561 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 103771 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 108637 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 101252 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 162249 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 122831 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 61645 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 68464 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 110223 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 128154 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127345 перегляди
Актуальне
В Україні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк

В Україні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк

Київ • УНН

 • 18944 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. У кількох містах України, зокрема в Києві і Дніпрі, вшанували пам’ять херсонської діячки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу на неї, що стався 31 липня 2018 року. Про це пише "Радіо Свобода", передає УНН.

Так, у Києві активісти ініціативи “Хто замовив Катю Гандзюк?” прийшли ввечері під будівлю Міністерства внутрішніх справ, щоб, за їхніми словами, нагадати “імена винних у саботажі розслідування нападу на Катю і покриванні винних у злочині”.

Участь в акції взяло близько 200 людей, вони тримали плакати з прізвищами посадовців, які на їхню думку, саботували справу, фотографії Катерини Гандзюк. Перед будівлею МВС, на проїжджій частині активісти фарбою написали ці ж прізвища. Після закінчення акції вони запалили фальшфеєри.

“Два роки тому на Катю Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Попри зусилля лікарів і проведені 14 операцій під загальним наркозом, через три місяці Катя померла від поліорганної недостатності, спричиненої опіками від кислоти. Ми створили цю ініціативу з однією вимогою — покарати винних у цьому вбивстві: від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних!” — написали організатори акції у фейсбуці.

Також у Дніпрі ввечері півтора десятка громадських активістів пікетували будівлю обласної поліції. Таким чином вони долучись до акції в пам’ять про напад на Катерину Гандзюк.

У руках вони тримали плакати з написами “Непокаране зло зростає”, “Непокаране зло множиться”, “Хто замовив Катю Гандзюк?”. За словами пікетувальників, їхня вимога — одна: покарати винних у цьому вбивстві — “від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних”.

Напад на відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк здійснили 31 липня 2018 року — її облили концентрованою сірчаною кислотою. Через три місяці, 4 листопада 2018 року, вона померла в лікарні від наслідків нападу.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організаторові злочину Сергієві Торбіну і його співучасникам — Микиті Грабчукові, Володимирові Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Вікторові Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

В організації нападу обвинуватили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника-консультанта одного з депутатів цієї самої ради Олексія Левіна. Обидва наразі перебувають під вартою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32