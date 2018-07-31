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Напад у Херсоні: чиновниця отримала понад 30% опіків тіла

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Виконуюча обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради, радниця міського голови Катерина Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Про це повідомив лікар-анастезіолог Херсонської обласної лікарні Юрій Равелев, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“Вона отримала хімічний опік понад 30%. Це волосиста частина голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітини. Опік лівого ока. На даний момент стан досить тяжкий. Проводяться протишокові заходи. Поки що стан хворої стабільний. Вона при тямі. Це тільки початок шляху лікування”, — сказав він.

Нагадаємо, у Херсонській міськраді повідомляли, що сьогодні вранці невідомий облив Катерину Гандзюк речовиною, склад якої поки що не встановили.

Жінку госпіталізували до лікарні. Стан її тяжкий, але стабільний.

Генеральний прокурор України взяв під особистий контроль кримінальне провадження за фактом нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк.

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