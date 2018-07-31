Нападение в Херсоне: чиновница получила более 30% ожогов тела
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Исполняющая обязанности управляющей делами Херсонского городского совета, советник городского головы Екатерина Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Об этом сообщила врач-анестезиолог Херсонской областной больницы Юрий Равелев, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние довольно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока состояние больной стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения", - сказал он.
Напомним, в Херсонском горсовете сообщали, что сегодня утром неизвестный облил Екатерину Гандзюк веществом, состав которого пока не установили.
Женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее тяжелое, но стабильное.
Генеральный прокурор Украины принял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.