Нападение в Херсоне: чиновница получила более 30% ожогов тела

"Она получила химический ожог более 30%. Это волосистая часть головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Ожог левого глаза. На данный момент состояние довольно тяжелое. Проводятся противошоковые мероприятия. Пока состояние больной стабильное. Она в сознании. Это только начало пути лечения", - сказал он.

Напомним, в Херсонском горсовете сообщали, что сегодня утром неизвестный облил Екатерину Гандзюк веществом, состав которого пока не установили.

Женщину госпитализировали в больницу. Состояние ее тяжелое, но стабильное.

Генеральный прокурор Украины принял под личный контроль уголовное производство по факту нападения на и.о. управляющей делами Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк.