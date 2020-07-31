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В Украине почтили память Екатерины Гандзюк

В Украине почтили память Екатерины Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 18933 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. В нескольких городах Украины, в частности в Киеве и Днепре, почтили память херсонской деятельницы Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения на нее, произошедшего 31 июля 2018 года. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

Так, в Киеве активисты инициативы “Кто заказал Катю Гандзюк?” пришли вечером к зданию Министерства внутренних дел, чтобы, по их словам, напомнить “имена виновных в саботаже расследования нападения на Катю и покрытии виновных в преступлении”.

Участие в акции приняли около 200 человек, они держали плакаты с фамилиями чиновников, по их мнению, саботировали дело, фотографии Екатерины Гандзюк. Перед зданием МВД, на проезжей части активисты краской написали эти же фамилии. После окончания акции они зажгли фальшфееры.

“Два года назад на Катю Гандзюк вылили литр серной кислоты. Несмотря на усилия врачей и проведены 14 операций под общим наркозом, через три месяца Катя умерла от полиорганной недостаточности, вызванной ожогами от кислоты. Мы создали эту инициативу с одним требованием — наказать виновных в этом убийстве от заказчиков в милицию, оказывавших саботаж расследования или покрывали виновных!” — написали организаторы акции в фейсбуке.

Также в Днепре вечером полтора десятка общественных активистов пикетировали здание областной полиции. Таким образом они приложись к акции в память о нападении на Екатерину Гандзюк.

В руках они держали плакаты с надписями “Ненаказанное зло растет”, “Ненаказанное зло множится”, “Кто заказал Катю Гандзюк?”. По словам пикетчиков, их требование — одно: наказать виновных в этом убийстве — “от заказчиков в правоохранителях, оказывавших саботаж расследования или покрывали виновных”.

Нападение на известную в Херсоне деятельницу, исполняющую обязанности управляющего делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк совершили 31 июля 2018 года — ее облили концентрированной серной кислотой. Через три месяца, 4 ноября 2018 года, она умерла в больнице от последствий нападения.

В деле Гандзюк уже вынесен приговор пятерым лицам: непосредственному организатору преступления Сергею Торбину и его соучастникам — Никите Грабчук, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

В организации нападения обвинили главу Херсонского областного совета Владислава Мангера и помощника-консультанта одного из депутатов этого же совета Алексея Левина. Оба сейчас находятся под стражей.

Украинские Национальные Новости

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