В Україні викрили діяльність масштабного наркосиндикату

"Наприкінці 2019 року викрили групу осіб у злочинах, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків. Інформація про причетність до протиправної діяльності співробітників поліції не знайшла свого підтвердження. Однак, подальше оперативне відпрацювання зазначеного угруповання вивело правоохоронців на розгалужену мережу справжнього наркосиндикату", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 25-річний раніше не судимий киянин налагодив схему придбання через Інтернет-мережу великих партій наркотичних засобів та психотропних речовин з метою перепродажу їх меншими партіями всіма можливими шляхами. До бізнесу чоловік залучив ще чотирьох мешканців столиці віком від 18 до 47 років. Придбати наркотики клієнти могли або через телеграм-канали, або через так звані закладки, або через послуги поштового зв’язку, або ж особисто з рук.

"Згодом, щоб примножити прибуток, зловмисники почали закуповувати прекурсори та самі виготовляти потрібний наркотовар. Крім того, вищезазначена група для розширення меж своєї злочинної діяльності запропонувала "співпрацю" іншому угрупованню наркоділків", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що десяток осіб – жителі столиці, Київської та Вінницької областей – на чолі з лідером, 35-річним киянином, швидко налагодили партнерські відносини з "колегами". Постачання прекурсорів, додаткового товару у разі замовлення великої партії, обладнання приміщень для виготовлення наркотиків, поповнення клієнтської бази – така взаємовиручка принесла чималий результат зловмисникам.

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За попередніми підрахунками, з часу документування діяльності учасників наркосиндикату, оборот доходу злочинної організації становить понад 15 мільйонів гривень.

В межах кримінального провадження проведено 34 санкціоновані обшуки за місцем мешкання, реєстрації та в автомобілях фігурантів. Під час заходів виявлено чотири нарколабораторії, де виготовляли психотропні речовини.

У зловмисників вилучено майже 62 тисячі доларів США та 107 тисяч гривень, а також 1,2 кілограма амфетаміну, 14 кілограмів та 500 літрів прекурсорів, 300 таблеток Екстазі, 100 грамів марихуани, 600 пакувальних пакетиків, електронні ваги та ємкості для виготовлення і зберігання наркотичних речовин.

Крім того, вилучено вогнепальну та холодну зброю, вісім автомобілів, значну кількість оргтехніки, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та банківські картки. Загальна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів складає майже два мільйони гривень.

На теперішній час в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України затримано та поміщено до ІТТ дев’ятьох членів наркокартелю. П’ятьом із них вже оголосили про підозру за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Готується вручення підозри іншим фігурантам та обрання всім запобіжних заходів.

Затриманим наркодилерам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі затримали іноземця, який прилетів на відпочинок з Єросоюза з понад пів кілограмом кокаїну.