В Украине разоблачили деятельность масштабного наркосиндиката

"В конце 2019 года разоблачили группу лиц в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информация о причастности к противоправной деятельности сотрудников полиции не нашла своего подтверждения. Однако, дальнейшая оперативная отработка указанной группировки вывела правоохранителей на разветвленную сеть настоящего наркосиндиката", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 25-летний ранее не судимый киевлянин наладил схему приобретения через Интернет-сеть крупных партий наркотических средств и психотропных веществ с целью перепродажи их меньшими партиями всеми возможными путями. К бизнесу мужчина привлек еще четырех жителей столицы в возрасте от 18 до 47 лет. Купить наркотики клиенты могли или через телеграмм-каналы, либо через так называемые закладки, или через услуги почтовой связи, или же лично из рук.

"Впоследствии, чтобы приумножить прибыль, злоумышленники начали закупать прекурсоры и сами изготавливать нужный наркотовар. Кроме того, вышеупомянутая группа для расширения границ своей преступной деятельности предложила "сотрудничество" другой группировке наркодельцов", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что десяток человек - жители столицы, Киевской и Винницкой областей - во главе с лидером, 35-летним киевлянином, быстро наладили партнерские отношения с "коллегами". Поставка прекурсоров, дополнительного товара при заказе большой партии, оборудование помещений для изготовления наркотиков, пополнение клиентской базы - такая взаимовыручка принесла немалый результат злоумышленникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Кривом Роге разоблачили группу наркоторговцев во главе с бывшим правоохранителем

По предварительным подсчетам, с момента документирования деятельности участников наркосиндиката, оборот дохода преступной организации составляет более 15 миллионов гривен.

В рамках уголовного производства проведено 34 санкционированных обыска по месту жительства, регистрации и в автомобилях фигурантов. Во время мероприятий обнаружено четыре нарколаборатории, где изготавливали психотропные вещества.

У злоумышленников изъято почти 62 тысячи долларов США и 107 тысяч гривен, а также 1,2 килограмма амфетамина, 14 килограммов и 500 литров прекурсоров, 300 таблеток экстази, 100 граммов марихуаны, 600 упаковочных пакетиков, электронные весы и емкости для приготовления и хранения наркотических веществ.

Кроме того, изъято огнестрельное и холодное оружие, восемь автомобилей, значительное количество оргтехники, жесткие диски, флеш-накопители, мобильные телефоны и банковские карточки. Общая стоимость изъятых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров составляет почти два миллиона гривен.

В настоящее время в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержаны и помещены в ИВС девять членов наркокартеля. Пятерым из них уже объявили о подозрении по ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.28, ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Готовится вручение подозрения другим фигурантам и избрание всем меры пресечения.

Задержанным наркодилерам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержали иностранца, который прилетел на отдых из Еросоюза с более полкилограммом кокаина.