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У Кривому Розі викрили групу наркоторговців на чолі з колишнім правоохоронцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. На Дніпропетровщині у Кривому Розі затримали злочину групу, яку очолив колишній правоохоронець на збуті наркотиків, у них вилучили психотропів близько на 1,5 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

У Кривому Розі викрили групу наркоторговців на чолі з колишнім правоохоронцем

"Упродовж кількох місяців правоохоронці документували злочинну діяльність осіб. За цей час були встановлені всі учасники - від збувачів психотропу до організаторів цього наркобізнесу. До складу групи входило 10 осіб, діяльність якої організував колишній правоохоронець. У кожного учасника була своя функція – контроль за розповсюджувачами амфетаміну в конкретному районі міста, функціонуванням так званих "магазинів", формування клієнтської бази, розсилка повідомлень про зміну номерів для подальшого прийому замовлень у "магазині", збут психотропів кінцевому покупцю", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що одночасно працювали три "магазини", за якими було закріплено по одному оператору: кожен із них приймав до 600 замовлень в день. Безпосередньо організатор угруповання контролював діяльність всіх учасників та розподіляв фінанси між ними.

У ході комплексу оперативних заходів були встановлені і способи збуту психотропної речовини, використовувався метод "з рук в руки". Одразу після отримання замовлення покупцю на телефон надходило повідомлення про час та місце зустрічі, під час якої кур'єр передав трубочки з амфетаміном, а натомість отримував кошти. Ціна товару коливалася від 180 до 200 гривень за одну "дозу", в залежності від кількості замовлень.

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Вказується, що щоденний прибуток з одного "магазину" сягав 40 тисяч гривень, а "їх товар користувався попитом у молоді центральних районів міста".

"Вночі із 13 на 14 травня оперативники… затримали організатора та учасників наркоугруповання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одночасно із затримання було розпочато проведення понад 10 санкціонованих обшуків за місцями мешкання учасників та у їх автомобілях", - додається у повідомленні.

Поліцейські вилучили амфетаміну майже на 1,5 млн гривень, кошти загальною сумою 145 тисяч гривень та обладнання для важення та тару для пакування психотропів.

Вже встановлені особи та місця, у яких учасники купували психотропну речовину для подальшого збуту на території Кривого Рогу.

Наразі організатору та учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині відкрили кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів співслужбовцям працівником прикордонного загону.

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