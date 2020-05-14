В Кривом Роге разоблачили группу наркоторговцев во главе с бывшим правоохранителем

"В течение нескольких месяцев правоохранители документировали преступную деятельность лиц. За это время были установлены все участники - от сбытчиков психотропа к организаторам этого наркобизнеса. В состав группы входило 10 человек, деятельность которой организовал бывший правоохранитель. У каждого участника была своя функция - контроль за распространителями амфетамина в конкретном районе города, функционированием так называемых "магазинов", формирование клиентской базы, рассылка сообщений об изменении номеров для дальнейшего приема заказов в "магазине", сбыт психотропов конечному покупателю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одновременно работали три "магазина", по которым было закреплено по одному оператору: каждый из них принимал до 600 заказов в день. Непосредственно организатор группировки контролировал деятельность всех участников и распределял деньги между ними.

В ходе комплекса оперативных мероприятий были установлены и способы сбыта психотропного вещества, использовался метод "из рук в руки". Сразу после получения заказа покупателю на телефон поступало сообщение о времени и месте встречи, во время которой курьер передал трубочки с амфетамином, а взамен получал средства. Цена товара колебалась от 180 до 200 гривен за одну "дозу", в зависимости от количества заказов.

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Указывается, что ежедневная прибыль с одного "магазина" достигала 40 тысяч гривен, а "их товар пользовался спросом у молодежи центральных районов города".

"Ночью с 13 на 14 мая оперативники... задержали организатора и участников наркогруппировки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Одновременно по задержанию было начато проведение более 10 санкционированных обысков по местам проживания участников и в их автомобилях", - добавляется в сообщении.

Полицейские изъяли амфетамина почти на 1,5 млн гривен, средства общей суммой 145 тысяч гривен и оборудование для взвешивания и тару для упаковки психотропных веществ.

Уже установлены личности и места, в которых участники покупали психотропное вещество для дальнейшего сбыта на территории Кривого Рога.

Сейчас организатору и участникам группы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Львовской области открыли уголовное производство по факту сбыта наркотических средств сослуживцам работником пограничного отряда.