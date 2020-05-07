На Львівщині затримали сержанта-прикордонника, який займався продажем наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Львівщині відкрили кримінальне провадження за фактом збуту наркотичних засобів співслужбовцям працівником прикордонного загону. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Керівництво Львівського прикордонзагону дізналося, що сержант відділу "Павловичі", який служить менше одного року, постачає співслужбовцям наркотики", - йдеться у повідомленні.
За інформацією відділу внутрішньої безпеки по Львівському прикордонному загону, було порушене кримінальне провадження.
"Задокументовано факт збуту військовослужбовцем наркотичних засобів. Учора в одному із сіл Сокальського району Львівщини міжвідомча група співробітників підрозділів внутрішньої безпеки Держприкордонслужби та Нацполіції, спільно зі слідчими ДБР затримала наркодилера", - йдеться у повідомленні.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення затриманому підозри у злочині (передбаченому ч.1 ст. 307 ККУ "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів") та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Чернівецькій області троє зловмисників створили в одному з месенджерів інтернет-магазин, через який збували наркотичні засоби та психотропні речовини. Також вони випікали та продавали кекси із марихуани.