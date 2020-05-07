Во Львовской области задержали сержанта-пограничника, который занимался продажей наркотиков

"Руководство Львовского погранотряда узнало, что сержант отдела "Павловичи", который служит менее одного года, поставляет сослуживцам наркотики", - говорится в сообщении.

По информации отдела внутренней безопасности по Львовскому пограничному отряду, было нарушено уголовное производство.

"Задокументировано факт сбыта военнослужащим наркотических средств. Вчера в одном из сел Сокальского района Львовской области межведомственная группа сотрудников подразделений внутренней безопасности Госпогранслужбы и Нацполиции, совместно со следователями ГБР задержала наркодилера", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении задержанному подозрения в преступлении (предусмотренном ч.1 ст. 307 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и избрании меры пресечения.

Напомним, в Черновицкой области трое злоумышленников создали в одном из мессенджеров интернет-магазин, через который сбывали наркотические средства и психотропные вещества. Также они выпекали и продавали кексы с марихуаны.