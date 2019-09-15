В Україні відзначають день фармацевта
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Україні сьогодні відзначають День фармацевтичного працівника. Додамо, що це професійне свято відзначається щорічно в третю суботу вересня, передає УНН.
Свято встановлено в Україні “...на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення...” згідно з Указом Президента України “Про День фармацевтичного працівника” від 7 вересня 1999 року № 1128/99.
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Нагадаємо, у Держслужбі зайнятості назвали найбільш затребувані професії в Україні.