В Украине отмечают день фармацевта
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. В Украине сегодня отмечают День фармацевтического работника. Добавим, что этот профессиональный праздник отмечается ежегодно в третью субботу сентября, передает УНН.
Праздник установлен в Украине "... в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины и учитывая значительный вклад работников фармацевтической отрасли в здравоохранение населения ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне фармацевтического работника" от 7 сентября 1999 № 1128/99.
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Напомним, в Госслужбе занятости назвали самые востребованные профессии в Украине.