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Покарання за брехню в деклараціях відновлюють: закон офіційно опубліковано

Київ • УНН

 • 11620 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Закон №1074-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” офіційно опубліковано в парламентській газеті “Голос України” від 29 грудня, передає УНН.

Покарання за брехню в деклараціях відновлюють: закон офіційно опубліковано

Додамо, що цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 30 грудня.

Закон вносить зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону України “Про запобігання корупції”, якими повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням Конституційного суду України.

Як повідомляв УНН раніше, Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях.

Верховна Рада 4 грудня ухвалила в цілому цей закон щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації, передбачивши у деяких випадках і обмеження волі до двох років за порушення.

Необхідність щодо його ухвалення з'явилася після рішення КСУ від 27 жовтня, яке вплинуло на антикорупційне законодавство.

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