В Україні відкритими залишаються 75% відділень банків - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні станом на сьогодні працює близько 75% відділень банків та 95% банкоматів. Про це на брифінгу у п’ятницю повідомив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, передає кореспондент УНН.
“Робота банківської системи продовжує працювати як з населенням, так і з бізнесом, причому близько 75% відкриті в країні. Ми бачимо, що 95% банкоматів також працюють, що дає змогу повністю обслуговувати як фізичних, так і юридичних осіб”, — сказав Чурій.
Водночас, з його слів, Нацбанк рекомендує українським громадянам виконувати банківські транзакції онлайн, тому що “це безпечно і в умовах ситуації щодо розповсюдження це вкрай необхідно”.
“Банки активно працюють над тим, щоб удосконалити свої онлайн-додатки і дати можливість як населенню, так і бізнесу повністю проводити всі транзакції онлайн”, — додав заступник голови НБУ.
Нагадаємо, раніше в НБУ заявили, що підстав для запровадження валютних обмежень в Україні немає.