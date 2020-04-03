В Украине открытыми остаются 75% отделений банков - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Украине на сегодня работает около 75% отделений банков и 95% банкоматов. Об этом на брифинге в пятницу сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"Работа банковской системы продолжает работать как с населением, так и с бизнесом, причем около 75% открыты в стране. Мы видим, что 95% банкоматов также работают, что позволяет полностью обслуживать как физических, так и юридических лиц", - сказал Чурий.
В то же время, по его словам, Нацбанк рекомендует украинским гражданам выполнять банковские транзакции онлайн, потому что "это безопасно и в условиях ситуации с распространением это крайне необходимо".
"Банки активно работают над тем, чтобы усовершенствовать свои онлайн-приложения и дать возможность как населению, так и бизнесу полностью проводить все транзакции онлайн", - добавил заместитель главы НБУ.
Напомним, ранее в НБУ заявили, что оснований для введения валютных ограничений в Украине нет.